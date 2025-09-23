Пассажир рейса Уфа-Иркутск умер при посадке на самолет
- 23 сентября, 2025
- 12:08
Пассажир авиарейса Уфа-Иркутск умер во время посадки на самолет в аэропорту Уфы, еще одному человеку стало плохо.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
"Один [пассажир] умер. Второму стало плохо. Оказали необходимую медицинскую помощь, выдали справку об отстранении от полетов", - сказал источник.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на вторник во время посадки на рейс Уфа - Иркутск авиакомпании Nordstar.
