    Пассажир рейса Уфа-Иркутск умер при посадке на самолет

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 12:08
    Пассажир рейса Уфа-Иркутск умер при посадке на самолет

    Пассажир авиарейса Уфа-Иркутск умер во время посадки на самолет в аэропорту Уфы, еще одному человеку стало плохо.

    Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

    "Один [пассажир] умер. Второму стало плохо. Оказали необходимую медицинскую помощь, выдали справку об отстранении от полетов", - сказал источник.

    По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на вторник во время посадки на рейс Уфа - Иркутск авиакомпании Nordstar.

    Лента новостей