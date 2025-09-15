Пашинян заявил об установлении мира между Азербайджаном и Арменией

Армения никогда не была в большей безопасности, чем сегодня.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на международной конференции "Комплексная безопасность и устойчивость 2025".

"Сегодня Армения независима как никогда, суверенна как никогда, является государством как никогда и находится в большей безопасности, чем когда-либо", - сказал он.

По его словам, что между Арменией и Азербайджаном установился мир, и сегодня стоит задача принимать решения, которые обеспечат безопасность не только на нынешний момент, но и на столетие.

"Даже мир, который существует уже 50 лет, нуждается в институционализации, поскольку если не заниматься институционализацией мира, мир деинституционализируется, то есть распадается. Сегодня нас могут считать предателями, но в результате наших действий через 100, 150 лет Армения сохранит государственность", - подчеркнул Пашинян.