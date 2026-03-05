Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Пашинян заявил о необходимости пересмотра концессии на ж\д Армении

    В регионе
    • 05 марта, 2026
    • 13:55
    Пашинян заявил о необходимости пересмотра концессии на ж\д Армении

    Армения ведет рабочие переговоры со своими партнерами из России по вопросу передачи концессионого управления Армянской железной дорогой другой стране.

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге для журналистов после заседания правительства Армении.

    "Да, на рабочем уровне ведутся дискуссии с нашими партнерами в Российской Федерации. И мы видим определенное понимание по этому вопросу (о передаче концессионного управления армянскими железными дорогами другой стране - ред.), за что мы благодарны, потому что, повторяю, в наших словах нет ничего против России. Мы просто делимся с нашими партнерами объективной ситуацией, говоря, что Армения просто теряет свои конкурентные преимущества в этой ситуации, и у нас нет других мотивов, и я надеюсь, что мы сможем прийти к конкретным решениям", - сказал премьер.

    Никол Пашинян железные дороги
    Лента новостей