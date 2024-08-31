Пашинян заявил о готовности "хоть завтра" открыть автосообщение между Арменией и Азербайджаном

Армения готова открыть автомобильное движение с Азербайджаном "хоть завтра".
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в субботу в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Армения готова открыть автомобильное движение с Азербайджаном хоть завтра. Мы готовы. Уже долгое время есть проект по открытию трех КПП Армении на границе с Азербайджаном", - сказал Пашинян на пресс-конференции в субботу.
По его словам, Ереван также готов предоставить возможность проезда транспорта между западными районами Азербайджана и Нахчываном.