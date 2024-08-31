О нас

Пашинян заявил о готовности "хоть завтра" открыть автосообщение между Арменией и Азербайджаном

Пашинян заявил о готовности "хоть завтра" открыть автосообщение между Арменией и Азербайджаном Армения готова открыть автомобильное движение с Азербайджаном в любой момент.
В регионе
31 августа 2024 г. 13:22
Пашинян заявил о готовности хоть завтра открыть автосообщение между Арменией и Азербайджаном

Армения готова открыть автомобильное движение с Азербайджаном "хоть завтра".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в субботу в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения готова открыть автомобильное движение с Азербайджаном хоть завтра. Мы готовы. Уже долгое время есть проект по открытию трех КПП Армении на границе с Азербайджаном", - сказал Пашинян на пресс-конференции в субботу.

По его словам, Ереван также готов предоставить возможность проезда транспорта между западными районами Азербайджана и Нахчываном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Azərbaycanla Naxçıvan arasında nəqliyyat əlaqəsinin yaradılmasını təmin etməyə hazırıq
Версия на английском языке Pashinyan says ready to open road communication between Armenia, Azerbaijan "even tomorrow"

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
29 августа 2024 г. 11:47
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi