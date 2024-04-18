Пашинян заявил, что не будет проводить досрочные выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается проводить досрочные парламентские выборы перед возможным процессом делимитации границ с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается проводить досрочные парламентские выборы перед возможным процессом делимитации границ с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я не думаю, что надо такое (досрочные выборы – ред.). То, что мы делаем, - это реакция на глобальные геополитические изменения», - сказал он в ответ на вопрос жителя приграничного села Беркабер (Тавушская область) о необходимости провести досрочные выборы перед делимитацией границы с Азербайджаном.