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Пашинян заявил, что не будет проводить досрочные выборы

Пашинян заявил, что не будет проводить досрочные выборы Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается проводить досрочные парламентские выборы перед возможным процессом делимитации границ с Азербайджаном.
В регионе
18 апреля 2024 г. 00:07
Пашинян заявил, что не будет проводить досрочные выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается проводить досрочные парламентские выборы перед возможным процессом делимитации границ с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я не думаю, что надо такое (досрочные выборы – ред.). То, что мы делаем, - это реакция на глобальные геополитические изменения», - сказал он в ответ на вопрос жителя приграничного села Беркабер (Тавушская область) о необходимости провести досрочные выборы перед делимитацией границы с Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Növbədənkənar seçkilər planlaşdırılmır

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