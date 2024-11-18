Пашинян: Я попросил нескольких высокопоставленных чиновников уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал отставки чиновников в соцсетях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал отставки чиновников в соцсетях.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в соцсетях он написал о том, что причины увольнений системные. Он попросил нескольких высокопоставленных чиновников уйти в отставку.

"Я попросил ряд высокопоставленных чиновников покинуть занимаемые ими должности. Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о которых я публично говорил", - написал премьер.

Отметим, что вслед за председателем Высшего судебного совета Карена Андреасяна и главы Антикоррупционного комитета Сасуна Хачатряна, председатель Следственного комитета (СК) Армении Аргишти Кярамян подал в отставку.

В СК пока не опровергают и не подтверждают эту информацию, но отмечают, что скоро распространят официальное сообщение.

По данным СМИ, заявления об увольнении написали председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, министр внутренних дел Ваге Казарян, председатель СК Аргишти Кярамян. Сегодня утром председатель ВСС Карен Андреасян также объявил, что подал заявление об отставке.