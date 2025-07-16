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Пашинян выразил сожаление, что поздно признал Карабах частью Азербайджана

Пашинян выразил сожаление, что поздно признал Карабах частью Азербайджана Премьер Армении Никол Пашинян выразил сожаление, что поздно признал Карабах частью Азербайджана.
В регионе
16 июля 2025 г. 15:15
Пашинян выразил сожаление, что поздно признал Карабах частью Азербайджана

Премьер Армении Никол Пашинян выразил сожаление, что поздно признал Карабах частью Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал на пресс-конференции в среду.

"Да, в 2022 году я признал территориальную целостность Азербайджана и Карабах в его составе. Такое решение следовало принять значительно раньше", - сказал он, отметив, что это правильно как с политической, так и с правовой и моральной точек зрения.

По словам Пашиняна, он понял, Армения не может признать свою территориальную целостность без признания территориальной целостности своих соседей, поскольку они взаимосвязаны.

"Поэтому 6 октября 2022 года я как премьер-министр Армении признал территориальную целостность Армении", - сказал он.

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Версия на английском языке Pashinyan regrets late recognition of Karabakh as part of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi gec tanıdığına təəssüf edib

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