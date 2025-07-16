Премьер Армении Никол Пашинян выразил сожаление, что поздно признал Карабах частью Азербайджана.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал на пресс-конференции в среду.
"Да, в 2022 году я признал территориальную целостность Азербайджана и Карабах в его составе. Такое решение следовало принять значительно раньше", - сказал он, отметив, что это правильно как с политической, так и с правовой и моральной точек зрения.
По словам Пашиняна, он понял, Армения не может признать свою территориальную целостность без признания территориальной целостности своих соседей, поскольку они взаимосвязаны.
"Поэтому 6 октября 2022 года я как премьер-министр Армении признал территориальную целостность Армении", - сказал он.