Пашинян: Выборы 2026 года - возможность освободить парламент от агентов иностранного влияния

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает парламентские выборы 2026 года хорошей возможностью для освобождения Национального Собрания от агентов иностранного влияния и их лидеров.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян заявил в Национальном Собрании во время обсуждения проекта закона о государственном бюджете на 2026 год.

"Граждане Армении обвиняют нас в том, что мы продолжаем реагировать на Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и возглавляемые ими силы. Скоро состоятся парламентские выборы, есть большая вероятность, что возглавляемые этими людьми силы не пройдут в парламент, действительно пришло время решить этот вопрос", - заявил премьер-министр.

Премьер-министр, обращаясь к оппозиции, добавил, что с 2018 года Армения "находится в кармане той же страны, агентами влияния которой являются включенные в список лица".