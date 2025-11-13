Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Пашинян: Выборы 2026 года - возможность освободить парламент от агентов иностранного влияния

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 19:18
    Пашинян: Выборы 2026 года - возможность освободить парламент от агентов иностранного влияния

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает парламентские выборы 2026 года хорошей возможностью для освобождения Национального Собрания от агентов иностранного влияния и их лидеров.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян заявил в Национальном Собрании во время обсуждения проекта закона о государственном бюджете на 2026 год.

    "Граждане Армении обвиняют нас в том, что мы продолжаем реагировать на Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и возглавляемые ими силы. Скоро состоятся парламентские выборы, есть большая вероятность, что возглавляемые этими людьми силы не пройдут в парламент, действительно пришло время решить этот вопрос", - заявил премьер-министр.

    Премьер-министр, обращаясь к оппозиции, добавил, что с 2018 года Армения "находится в кармане той же страны, агентами влияния которой являются включенные в список лица".

    Пашинян Армения парламент парламентские выборы агенты
    Paşinyan: 2026-cı il seçkiləri parlamenti xarici təsir agentlərindən azad etmək imkanıdır

    Последние новости

    19:46

    В Северном Кипре обучается 50 тыс. студентов из тюркских государств

    Внешняя политика
    19:40

    Посол: Бельгия поддерживает дальнейшее углубление отношений между Азербайджаном и ЕС

    Внешняя политика
    19:28

    В Баку впервые пройдет Форум солидарности НПО стран ОТГ

    Внутренняя политика
    19:22
    Фото

    В Баку проходит официальный прием по случаю 42-летие независимости ТРСК

    Внешняя политика
    19:18

    Пашинян: Выборы 2026 года - возможность освободить парламент от агентов иностранного влияния

    В регионе
    19:12

    ХАМАС заявил о планах передать Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    19:08

    ЮАР планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 или 2040

    Другие страны
    18:53

    АБР утвердил первый пакет финансирования для Турции

    Финансы
    18:42

    В ЕС обсудили предоставление кредита Украине за счет российских активов

    Другие страны
    Лента новостей