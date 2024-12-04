Пашинян: Властям Армении не нужна война с Азербайджаном

В суде по уголовным делам Астаны вынесли приговоры в отношении группы лиц, занимавшихся незаконной добычей золота в Акмолинской области Казахстана.

Пашинян исключил возможность каких-либо действий со стороны Армении, которые могли бы навредить региональной стабильности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

“Нам абсолютно не нужна какая-либо война с Азербайджаном. Любой квалифицированный наблюдатель понимает, что для укрепления внутриполитических позиций нам, напротив, нужна стабильность в регионе,” - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава армянского правительства отметил, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации и планирует продолжить процесс делимитации границы.

“Мы должны начать делимитацию на следующем участке границы, и этот процесс продолжается. Наша цель - согласование мирного договора, 90% которого уже завершено,” - сказал Пашинян.

Он также заявил, что не видит оснований для новой эскалации в регионе.