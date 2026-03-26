Пашинян: В Армении готовят новую стратегию национальной безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна работает над новой стратегией национальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал на брифинге для журналистов после заседания правительства.

"Ясно, что существующая стратегия национальной безопасности, по крайней мере по большей части, не является релевантной, и мы работаем над новой стратегией", - отметил Пашинян.