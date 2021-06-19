Пашинян: В Армении есть силы, которые хотят гражданской войны

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые силы в стране хотят гражданской войны.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые силы в стране хотят гражданской войны.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью Общественному телевидению Армении .

"Это те силы, во время правления которых случились события 27 октября (в этот день в 1999 году был совершен теракт в парламенте - ред.) и 1 марта (в этот день в 2008 году произошли столкновения с полицией, которые привели к жертвам – ред.)", - подчеркнул Пашинян.

При этом лидер партии "Гражданский договор" отметил, что 21 июня запланирован митинг с участием его сторонников, однако столкновений там, по его словам, не ожидается.

Внеочередные выборы в парламент Армении были назначены на 20 июня после затяжного внутриполитического кризиса в стране. В них участвуют партия и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", которые, согласно социологическим исследованиям, являются фаворитами.