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Пашинян: У переговоров мог быть лишь один результат – фактическое возвращение Карабаха Азербайджану

Пашинян: У переговоров мог быть лишь один результат – фактическое возвращение Карабаха Азербайджану У переговоров мог быть лишь один результат - фактическое возвращение Карабаха Азербайджану.
В регионе
25 декабря 2024 г. 00:49
Пашинян: У переговоров мог быть лишь один результат – фактическое возвращение Карабаха Азербайджану

У переговоров мог быть лишь один результат - фактическое возвращение Карабаха Азербайджану.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Таким образом, начиная с 1994 года, то есть после начала прекращения огня, переговорный процесс велся вокруг возвращения Карабаха в состав Азербайджана.

То есть переговоры могли иметь лишь один результат: фактическое возвращение Карабаха Азербайджану.

Мы этого не делали, и международное сообщество, изначально предопределившее вышеизложенный круг переговорного процесса, даже всерьез не воспротивилось войне.

Такова реальность, дорогой народ.

Ну а когда, почему, как мы не сделали, могли ли сделать или нет, когда могли, а когда нет - это уже тема для совершенно иного разговора. Серьезная, глубокая и всеобъемлющая тема, о чем я говорил с общественностью по разным поводам и при случае поговорю снова.

Что касается трех бывших президентов, что теперь говорить им или их представителям. Будут они говорить или нет, по понятным причинам, ценности не имеет. Уважаемые три бывших президента! Если по вопросу дебатов передумаете, скажите. До свидания", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Danışıqların ancaq bir nəticəsi ola bilərdi - Qarabağın Azərbaycana qaytarılması

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