    Пашинян: У Армении не было варианта, кроме признания территориальной целостности Азербайджана

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 11:20
    Пашинян: У Армении не было варианта, кроме признания территориальной целостности Азербайджана

    У Армении не существовало иного варианта, кроме признания территориальной целостности Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на международной конференции "Комплексная безопасность и устойчивость 2025".

    "Я признал территориальную целостность Азербайджана (в октябре 2022 года - ред.), чтобы признать территориальную целостность Армении. Другого пути просто не было", - отметил он.

    По словам премьера, легитимность безопасности Армении еще больше укрепилась благодаря мирному соглашению, парафированному в Вашингтоне 8 августа.

