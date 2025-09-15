Пашинян: У Армении не было варианта, кроме признания территориальной целостности Азербайджана
В регионе
- 15 сентября, 2025
- 11:20
У Армении не существовало иного варианта, кроме признания территориальной целостности Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на международной конференции "Комплексная безопасность и устойчивость 2025".
"Я признал территориальную целостность Азербайджана (в октябре 2022 года - ред.), чтобы признать территориальную целостность Армении. Другого пути просто не было", - отметил он.
По словам премьера, легитимность безопасности Армении еще больше укрепилась благодаря мирному соглашению, парафированному в Вашингтоне 8 августа.
Последние новости
12:35
В Казахстане усилят меры в сфере кибербезопасностиДругие страны
12:33
Сельчук Байрактароглу прибыл в АзербайджанВнешняя политика
12:32
Девять человек получили ранения в результате российского удара по КраматорскуДругие страны
12:32
Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%ИКТ
12:29
Азербайджан увеличил расходы на импорт зерна и бобовых из Турции на 7%Бизнес
12:26
Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земельВнутренняя политика
12:26
МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственностьВнешняя политика
12:19
В Азербайджане принят новый стандарт по управлению качеством в медицинских организацияхБизнес
12:17