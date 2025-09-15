Пашинян: У Армении не было варианта, кроме признания территориальной целостности Азербайджана

У Армении не существовало иного варианта, кроме признания территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на международной конференции "Комплексная безопасность и устойчивость 2025".

"Я признал территориальную целостность Азербайджана (в октябре 2022 года - ред.), чтобы признать территориальную целостность Армении. Другого пути просто не было", - отметил он.

По словам премьера, легитимность безопасности Армении еще больше укрепилась благодаря мирному соглашению, парафированному в Вашингтоне 8 августа.