Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Пашинян: Страны Южного Кавказа могут иметь общие стратегические интересы

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 11:58
    Пашинян: Страны Южного Кавказа могут иметь общие стратегические интересы

    Страны Южного Кавказа могут иметь общие стратегические интересы.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на форуме "Шелковый путь" в Тбилиси.

    "Конфликт, вражда часто не дает нам возможность замечать базу общих интересов. Сегодняшняя позитивная атмосфера не значит, что конфликт исчез за день. Это означает другое – мы начали чуть больше замечать, что у стран Южного Кавказа - Грузии, Азербайджана и Армении - есть общие интересы. И есть вероятность, что эти общие интересы имеют стратегическое значение", - сказал он.

    Пашинян отметил, что страны могут конкурировать между собой, и это нормально. Однако можно использовать эту энергию для формирования атмосферы сотрудничества, на основе понимания, что грузы и трубопроводы, которые будут пролегать через Южный Кавказ, принесут прибыль всем трем странам.

    Никол Пашинян Армения Азербайджан Грузия стратегические интересы Тбилисский форум
    Paşinyan: Cənubi Qafqaz ölkələri ortaq strateji maraqlara malik ola bilər
    Pashinyan: South Caucasus countries may have common strategic interests

    Последние новости

    12:44

    ЦБА ожидает дальнейшего роста цен на золото

    Финансы
    12:43

    Гроно приветствует решение Азербайджана снять ограничения на транзит в Армению

    Внешняя политика
    12:40

    Азер Амирасланов: Экономическая безопасность - ключевой элемент политики правительства

    Инфраструктура
    12:36

    Центробанк Азербайджана прогнозирует профицит текущего счета в $3,7 млрд

    Финансы
    12:36

    ЦБА: На валютном рынке Азербайджана предложение превышает спрос - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    12:31
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонии

    Внутренняя политика
    12:31

    Совфед денонсировал соглашение с США по утилизации плутония

    В регионе
    12:26

    Из РФ в Азербайджан экстрадированы четверо находившихся в международном розыске

    Внешняя политика
    12:22
    Фото

    Байрамов встретился с эстонским коллегой в Баку

    Другие
    Лента новостей