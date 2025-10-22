Пашинян: Страны Южного Кавказа могут иметь общие стратегические интересы

Страны Южного Кавказа могут иметь общие стратегические интересы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на форуме "Шелковый путь" в Тбилиси.

"Конфликт, вражда часто не дает нам возможность замечать базу общих интересов. Сегодняшняя позитивная атмосфера не значит, что конфликт исчез за день. Это означает другое – мы начали чуть больше замечать, что у стран Южного Кавказа - Грузии, Азербайджана и Армении - есть общие интересы. И есть вероятность, что эти общие интересы имеют стратегическое значение", - сказал он.

Пашинян отметил, что страны могут конкурировать между собой, и это нормально. Однако можно использовать эту энергию для формирования атмосферы сотрудничества, на основе понимания, что грузы и трубопроводы, которые будут пролегать через Южный Кавказ, принесут прибыль всем трем странам.