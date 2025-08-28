Пашинян совершит визит в Россию в конце сентября

Визит премьера-министра Армении Никола Пашиняна в Россию ожидается в конце сентября.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в ходе брифинга.

"Я рад, что меня ждут в Москве, я тоже всегда жду поездок в РФ, ближайшая из них запланирована на сентябрь", - отметил он.

По его словам, до визита в Москву у него запланированы контакты с президентом России Владимиром Путиным на полях ШОС в Пекине.