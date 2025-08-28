Paşinyan Rusiyaya səfəri haqqında: Moskvada məni gözlədiklərinə şadam
Region
- 28 avqust, 2025
- 12:40
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın sentyabrın sonunda Rusiyaya səfər edəcəyi gözlənilir.
"Report"un erməni KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, o, bunu brifinq zamanı bildirib.
"Məni Moskvada gözlədiklərinə şadam, həmişə Rusiyaya səfərləri gözləyirəm, növbəti səfər sentyabr ayına planlaşdırılıb", - o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, Moskvaya səfərindən əvvəl Pekində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı (ŞƏT) çərçivəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə təmaslar planlaşdırıb.
