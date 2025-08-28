    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Paşinyan Rusiyaya səfəri haqqında: Moskvada məni gözlədiklərinə şadam

    Region
    • 28 avqust, 2025
    • 12:40
    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın sentyabrın sonunda Rusiyaya səfər edəcəyi gözlənilir.

    "Report"un erməni KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, o, bunu brifinq zamanı bildirib.

    "Məni Moskvada gözlədiklərinə şadam, həmişə Rusiyaya səfərləri gözləyirəm, növbəti səfər sentyabr ayına planlaşdırılıb", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Moskvaya səfərindən əvvəl Pekində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı (ŞƏT) çərçivəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə təmaslar planlaşdırıb.

    #Nikol Paşinyan   #Rusiya   #Vladimir Putin   #səfər  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Пашинян совершит визит в Россию в конце сентября

