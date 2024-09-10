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Пашинян: Согласованы 13 статей и преамбула в мирном соглашении с Баку

Пашинян: Согласованы 13 статей и преамбула в мирном соглашении с Баку 13 статей и преамбула в проекте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном полностью согласованы.
В регионе
10 сентября 2024 г. 10:21
Пашинян: Согласованы 13 статей и преамбула в мирном соглашении с Баку

13 статей и преамбула в проекте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном полностью согласованы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе форума "Ереванский диалог".

По его словам, три из 16 статей частично согласованы, они состоят из буквально двух предложений.

По мнению премьера, это позволит "иметь на руках утвержденный документ и в соответствии с ним двигаться дальше", отметив, что мир на Южном Кавказе не только возможен, но и реалистичен.

"Я подтверждаю свою готовность подписать в ближайшие сроки согласованный документ по установлению мира и отношений", - отметил он.

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Версия на английском языке Preamble and 13 articles agreed upon in Armenia-Azerbaijan peace deal, Pashinyan says
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Bakı ilə sülh sazişində 13 maddə və ön söz razılaşdırılıb

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