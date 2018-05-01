Пашинян: Серж Саргсян поручил сорвать выборы премьера Армении

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Лидер оппозиции, кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян уверен, что правящая Республиканская партия (РПА) намерена сорвать выборы главы кабмина. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ночь на 1 мая во время online-трансляции в Facebook.

"Я узнал, что во время ночного совещания, которое вел Серж Саргсян [экс-премьер-министр Армении], РПА решила сорвать голосование. Я призываю всех выйти с утра на митинг на площадь Республики и отстоять победу", - отметил Пашинян. Он также добавил, что "в планы республиканцев входит через семь дней выдвинуть собственного кандидата в премьеры".

Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая. Пашинян - единственный кандидат на пост главы правительства. Он станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей РПА обладает 58 местами в парламенте, "Елк" - девятью, "Дашнакцутюн" - семью, еще 31 место у блока "Царукян".

Три парламентские фракции (блок "Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк") уже объявили, что готовы проголосовать за Пашиняна. РПА не выдвинула своего кандидата.