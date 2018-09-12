Пашинян: Роберт Кочарян и Серж Саркисян должны добровольно вернуть государству присвоенные деньги

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Роберт Кочарян и Серж Саркисян обладают крупными состояниями. Они должны добровольно вернуть государству присвоенные деньги". Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на предвыборном митинге блока "Мой шаг" в Ереване.

По словам Никола Пашиняна, у Сашика Саркисяна на банковских счетах 30 млн. долларов, и он призывает его добровольно их вернуть.

Премьер Армении Никол Пашинян во время выступления на митинге, поручил главам правоохранительных служб провести рейды у чиновников и олигархов в связи с заговором.

В связи с произошедшим он обратился к главам силовых структур с требованием немедленно начать рейды.

Пашинян подчеркнул, что в случае необходимости он будет готов вновь "надеть камуфляж и навести порядок на улицах". Он добавил, что берет на себя личную ответственность за все аресты.

"Серж Саргсян и Роберт Кочарян! Вы бросили вызов народу. Посмотрите теперь, каким будет ответ народа", — обратился он к политическим противникам.

В свою очередь директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян на пресс-конференции заявил, что на основе полученных данных проводится расследование.

"Эти люди обладают огромным имуществом, о котором мы поговорим в ближайшем будущем. Также поговорим о собственности семьи Роберта Кочаряна. Когда он говорит по телевизору и утверждает, что у него ничего нет, мы поговорим об этом фактами и опубликуем, что у него есть и как он все это получил. Например, как он получил гостиницу «Конгресс» в результате взятки в размере 6 миллионов долларов. У нас есть показания и у нас есть обоснованные доказательства", – сказал Ванецян.

Он подчеркнул, что у них есть схема того, как семья Роберта Кочаряна стала владельцем гостиницы "Конгресс". "У нас есть источники денег, откуда они появились, у нас есть данные о том, как эти деньги были переведены семье Роберта Кочаряна", – сказал директор Службы национальной безопасности Армении.