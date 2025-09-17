Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Пашинян решил поддержать кандидатуру Асатряна на пост Католикоса всех армян

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 10:41
    Пашинян решил поддержать кандидатуру Асатряна на пост Католикоса всех армян

    Премьер Армении Никол Пашинян решил поддержать кандидатуру священника монастыря Ованнаванка Арама Асатряна на инициированных им самим выборах Католикоса всех армян.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

    По их данным, он единственный священнослужитель, который поддерживает власти в данном вопросе и критикует Гарегина II.

    Напомним, что на днях Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте вновь заявил о том, что компромисса по вопросу ухода Гарегина II не будет. 

    Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью обострилось после резких заявлений премьера в соцсетях, в которых он выступил с критикой в адрес высшего духовенства. Позднее глава правительства предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предполагая ключевую роль государства в этом процессе.

    Армения Гарегин II каталикос Никол Пашинян ААЦ
    Paşinyan II Qareginin yerinə namizəd tapıb
    Armenian PM endorses Aram Asatryan for Catholicos, opposing Karekin II

    Последние новости

    12:02

    Вносятся изменения в Гражданский и Торговый Морской кодексы, а также два закона о транспорте ОСТАВИТЬ

    Инфраструктура
    11:57

    Профицит в балансе транспортных услуг Азербайджана в I полугодии составил $856 млн

    Финансы
    11:56

    В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса

    Финансы
    11:50

    В ММ обсуждается новый законопроект о транспортно-экспедиционной деятельности

    Инфраструктура
    11:49

    В парламенте предложили продлить налоговые льготы на импорт электромобилей

    Бизнес
    11:43

    Доход Азербайджана от инвестиций за рубежом достиг $528 млн

    Финансы
    11:41

    В ЦБА обнародовали объемы денежных переводов из Азербайджана в I полугодии

    Финансы
    11:39

    Катар осудил наступление ЦАХАЛ на Газу

    Другие страны
    11:37

    Инвестиции Азербайджана в Израиль в I полугодии превысили $540 млн за счет "Тамар"

    Финансы
    Лента новостей