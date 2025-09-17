Пашинян решил поддержать кандидатуру Асатряна на пост Католикоса всех армян

Премьер Армении Никол Пашинян решил поддержать кандидатуру священника монастыря Ованнаванка Арама Асатряна на инициированных им самим выборах Католикоса всех армян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, он единственный священнослужитель, который поддерживает власти в данном вопросе и критикует Гарегина II.

Напомним, что на днях Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте вновь заявил о том, что компромисса по вопросу ухода Гарегина II не будет.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью обострилось после резких заявлений премьера в соцсетях, в которых он выступил с критикой в адрес высшего духовенства. Позднее глава правительства предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предполагая ключевую роль государства в этом процессе.