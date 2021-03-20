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Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном

Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости прекращения враждебных настроений в регионе
В регионе
20 марта 2021 г. 16:13
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости прекращения враждебных настроений в регионе, в качестве необходимого шага к этому указав на открытие коммуникаций с Азербайджаном, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Проблема региона в том, что нас воспринимают в качестве врагов, и мы воспринимаем в качестве врагов. И это продолжающийся процесс. Этот замкнутый круг должен как-то управляться. Это самый большой вызов, который есть и у нас, и у других", - сказал Пашинян на встрече с жителями сел в рамках поездки по Арагацотнской области республики в субботу.

По его словам, проблема не решится быстро.

"Но мы должны продвигаться, и один из методов для решения проблемы - это то, что мы сейчас обсуждаем, а именно - открытие региональных коммуникаций и дорог. Если кто-то скажет, что это выгодно только Азербайджану или только Армении - не верьте", - сказал он. "Открытие коммуникаций выгодно и Армении, и Азербайджану. Шаг в направлении решения проблемы вражды в регионе - открытие коммуникаций. Азербайджан должен получить коммуникационную связь с Нахичеваном, а мы - железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что экономика нашей страны может существенно измениться", - заявил Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Azərbaycan Naxçıvanla kommunikasiya imkanını əldə etməlidir"

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