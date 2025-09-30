Пашинян рассчитывает на поддержку Совета Европы в развитии демократии в Армении

Армения намерена продолжать демократические преобразования.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая во вторник на пленарном заседании осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

При этом он выразил надежду, что Совет Европы и его структуры также окажут Армении "сильную поддержку" в демократических преобразованиях.