    Пашинян рассчитывает на поддержку Совета Европы в развитии демократии в Армении

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 15:32
    Пашинян рассчитывает на поддержку Совета Европы в развитии демократии в Армении

    Армения намерена продолжать демократические преобразования.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая во вторник на пленарном заседании осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    При этом он выразил надежду, что Совет Европы и его структуры также окажут Армении "сильную поддержку" в демократических преобразованиях.

    Армения Никол Пашинян ПАСЕ Совет Европы
