Пашинян рассчитывает на поддержку Совета Европы в развитии демократии в Армении
В регионе
- 30 сентября, 2025
- 15:32
Армения намерена продолжать демократические преобразования.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая во вторник на пленарном заседании осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
При этом он выразил надежду, что Совет Европы и его структуры также окажут Армении "сильную поддержку" в демократических преобразованиях.
Последние новости
16:46
Фото
Баку и София обсудили совеметные исследования подводного археологического наследияKультурная политика
16:41
Эльмир Мусаев: Для SOCAR Green одним из главных вызовов остается оптимизация энергосетиЭнергетика
16:40
Азербайджан разрешил импорт термообработанной мясной продукции из БразилииАПК
16:38
В Чехию запретят въезд владельцам дипломатических и служебных паспортов РоссииДругие страны
16:33
В Норвегии полиция задержала двух туристов по подозрению в запуске дронаДругие страны
16:30
Эльнур Алиев: Водные ресурсы Азербайджана в разы меньше, чем у Грузии и АрменииИнфраструктура
16:29
Фото
Джейхун Байрамов обсудил международную безопасность с представителем СШАВнешняя политика
16:27
Фото
Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
16:25