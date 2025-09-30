Paşinyan Avropa Şurasının Ermənistana "güclü dəstək" göstərəcəyinə ümidvardır
Region
- 30 sentyabr, 2025
- 15:47
Ermənistan demokratik islahatları davam etdirmək niyyətindədir.
"Report"un verdiyi məlumata görə, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) payız sessiyasının plenar iclasında çıxışı zamanı bəyan edib.
Eyni zamanda, o, Avropa Şurası və onun qurumlarının da demokratik islahatlarda Ermənistana "güclü dəstək" göstərəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.
Son xəbərlər
16:37
Almaniyalı nazir iclas zamanı huşunu itiribDigər ölkələr
16:35
Azərbaycan HDQ nümayəndə heyəti "SEAFUTURE 2025" beynəlxalq sərgisində iştirak edirHərbi
16:26
Foto
Azərbaycan və Bolqarıstan sualtı arxeoloji irsin araşdırılması üzrə birgə ekspedisiya apara bilərMədəniyyət siyasəti
16:25
Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 % artıbMaliyyə
16:19
Foto
Ceyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə beynəlxalq təhlükəsizliyi müzakirə edibXarici siyasət
16:19
Cavid Həsənov: "Ümid edirəm ki, növbəti yarışlarda qızıl medal qazanacağam"Fərdi
16:19
Cənubi Afrika Respublikasının Fransadakı səfiri ölü tapılıbDigər ölkələr
16:18
Agentlik: Su şəbəkəsinə qoşulma tam elektron qaydada həyata keçirilirİnfrastruktur
16:11