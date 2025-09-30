İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Paşinyan Avropa Şurasının Ermənistana "güclü dəstək" göstərəcəyinə ümidvardır

    Region
    • 30 sentyabr, 2025
    • 15:47
    Paşinyan Avropa Şurasının Ermənistana güclü dəstək göstərəcəyinə ümidvardır

    Ermənistan demokratik islahatları davam etdirmək niyyətindədir.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) payız sessiyasının plenar iclasında çıxışı zamanı bəyan edib.

    Eyni zamanda, o, Avropa Şurası və onun qurumlarının da demokratik islahatlarda Ermənistana "güclü dəstək" göstərəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.

    Пашинян рассчитывает на поддержку Совета Европы в развитии демократии в Армении

