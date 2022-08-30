Пашинян провел телефонную беседу с Шарлем Мишелем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как передает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения", об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как передает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения", об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Собеседники обсудили предстоящую 31 августа в Брюсселе встречу Шарля Мишеля с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стороны отметили важность продолжения диалога и выразили надежду, что переговоры пройдут эффективно.

Обсуждались также вопросы двусторонней повестки Армения-ЕС.