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Пашинян провел телефонную беседу с Шарлем Мишелем

Пашинян провел телефонную беседу с Шарлем Мишелем Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как передает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения", об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
В регионе
30 августа 2022 г. 16:23
Пашинян провел телефонную беседу с Шарлем Мишелем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как передает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения", об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Собеседники обсудили предстоящую 31 августа в Брюсселе встречу Шарля Мишеля с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стороны отметили важность продолжения диалога и выразили надежду, что переговоры пройдут эффективно.

Обсуждались также вопросы двусторонней повестки Армения-ЕС.

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Версия на английском языке Charles Michel, Nikol Pashinyan talk over phone
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel və Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub

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