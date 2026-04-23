Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Пашинян прокомментировал информацию о запрете на въезд армянских грузовиков в РФ

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него нет информации о том, что Россия приняла решение препятствовать въезду в страну грузовиков с сельскохозяйственной продукцией из Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он заявил журналистам.

    "По крайней мере на данный момент у нас нет такой официальной информации", - сказал он.

    Говоря об Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Пашинян вновь подчеркнул, что Армения не намерена предпринимать шаги по активизации работы в рамках этой структуры.

    "Выйдем ли мы де-юре и окончательно из ОДКБ или нет - это другой вопрос, не могу сказать, будем действовать исходя из ситуации", - добавил он.

    Никол Пашинян Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Россия Армения
    Paşinyan: Ermənistan yük maşınlarının Rusiyaya girişinə qadağa barədə rəsmi məlumat yoxdur

