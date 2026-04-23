Пашинян прокомментировал информацию о запрете на въезд армянских грузовиков в РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него нет информации о том, что Россия приняла решение препятствовать въезду в страну грузовиков с сельскохозяйственной продукцией из Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он заявил журналистам.

"По крайней мере на данный момент у нас нет такой официальной информации", - сказал он.

Говоря об Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Пашинян вновь подчеркнул, что Армения не намерена предпринимать шаги по активизации работы в рамках этой структуры.

"Выйдем ли мы де-юре и окончательно из ОДКБ или нет - это другой вопрос, не могу сказать, будем действовать исходя из ситуации", - добавил он.