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Пашинян: Процесс делимитации границы с Азербайджаном может начаться с Тавушской области

Пашинян: Процесс делимитации границы с Азербайджаном может начаться с Тавушской области Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможность начала процесса делимитации границ с Азербайджаном с Тавушской области.
В регионе
12 марта 2024 г. 13:14
Пашинян: Процесс делимитации границы с Азербайджаном может начаться с Тавушской области

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможность начала процесса делимитации границы с Азербайджаном с Тавушской области.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", об это он заявил на пресс-конференции.

Глава армянского правительства планирует посетить Тавушскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на месте.

Пашинян также подчеркнул важность перестройки коммуникаций в тех районах, которые де-юре расположены за пределами Армении, чтобы предотвратить возможные проблемы.

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Версия на английском языке Prime minister of Armenia: Delimitation with Azerbaijan will start in Tavush province
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla delimitasiya Tavuş vilayətindən başlayacaq

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