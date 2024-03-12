Пашинян: Процесс делимитации границы с Азербайджаном может начаться с Тавушской области

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможность начала процесса делимитации границ с Азербайджаном с Тавушской области.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможность начала процесса делимитации границы с Азербайджаном с Тавушской области.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", об это он заявил на пресс-конференции.

Глава армянского правительства планирует посетить Тавушскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на месте.

Пашинян также подчеркнул важность перестройки коммуникаций в тех районах, которые де-юре расположены за пределами Армении, чтобы предотвратить возможные проблемы.