Пашинян: Процесс делимитации границы с Азербайджаном может начаться с Тавушской области

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможность начала процесса делимитации границы с Азербайджаном с Тавушской области.
Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", об это он заявил на пресс-конференции.
Глава армянского правительства планирует посетить Тавушскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на месте.
Пашинян также подчеркнул важность перестройки коммуникаций в тех районах, которые де-юре расположены за пределами Армении, чтобы предотвратить возможные проблемы.