Пашинян призвал сторонников защитить демократию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цель митинга и шествия, назначенных им на 1 марта, - защита демократического и конституционного строя в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цель митинга и шествия, назначенных им на 1 марта, - защита демократического и конституционного строя в Армении.

Как передает Report, он провел прямой эфир на своей странице в Facebook.

"Цель завтрашнего митинга и шествия - защита демократического, конституционного строя в Армении и народной власти. Не нашей власти, а народной. Потому что власть в нашей стране принадлежит народу", - сказал Пашинян.

Он выразил надежду, что в митинге и шествии примут участие как можно больше людей из всех районов Еревана и областей Армении.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб вооруженных сил республики выступил с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.