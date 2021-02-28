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Пашинян призвал сторонников защитить демократию

Пашинян призвал сторонников защитить демократию Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цель митинга и шествия, назначенных им на 1 марта, - защита демократического и конституционного строя в Армении
В регионе
28 февраля 2021 г. 15:06
Пашинян призвал сторонников защитить демократию
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цель митинга и шествия, назначенных им на 1 марта, - защита демократического и конституционного строя в Армении.

Как передает Report, он провел прямой эфир на своей странице в Facebook.

"Цель завтрашнего митинга и шествия - защита демократического, конституционного строя в Армении и народной власти. Не нашей власти, а народной. Потому что власть в нашей стране принадлежит народу", - сказал Пашинян.

Он выразил надежду, что в митинге и шествии примут участие как можно больше людей из всех районов Еревана и областей Армении.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб вооруженных сил республики выступил с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Ermənistanda demokratiyanı küçədə müdafiə edəcək

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