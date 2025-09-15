Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Пашинян признал ошибочными прежние инструменты безопасности

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 11:27
    Пашинян признал ошибочными прежние инструменты безопасности

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал ошибочность представлений о том, что армия и военно-политические союзы являются основными инструментами снижения уязвимости внешней безопасности страны.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на международной конференции "Комплексная безопасность и устойчивость 2025".

    "Но история показала, что эта формула не сработала – ни в первом, ни во втором случае. Причем в первом случае – даже трижды. ОДКБ отметила, что считает Азербайджан такой же братской страной, как и Армению, и признает территориальную целостность Азербайджана", – отметил он.

    Он подчеркнул, что один из важнейших институтов - легитимность, которая впоследствии стала  основой стратегии национальной безопасности, - оказался исключен из ключевых инструментов обеспечения безопасности.

    "6 октября 2022 года в Праге состоялся чрезвычайно важный разговор, где мы опирались на Алматинскую декларацию, там произошел переломный момент. Армения и Азербайджан заявили о готовности признать территориальную целостность друг друга на основе этой декларации", - отметил он.

    По его словам, именно этот момент стал переломным и привел к пересмотру Ереваном всей стратегии безопасности.

    Paşinyan əvvəlki təhlükəsizlik alətlərinin səhv olduğunu etiraf edib
    Pashinyan admits previous security instruments were erroneous

