Пашинян признал ошибочными прежние инструменты безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал ошибочность представлений о том, что армия и военно-политические союзы являются основными инструментами снижения уязвимости внешней безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на международной конференции "Комплексная безопасность и устойчивость 2025".

"Но история показала, что эта формула не сработала – ни в первом, ни во втором случае. Причем в первом случае – даже трижды. ОДКБ отметила, что считает Азербайджан такой же братской страной, как и Армению, и признает территориальную целостность Азербайджана", – отметил он.

Он подчеркнул, что один из важнейших институтов - легитимность, которая впоследствии стала основой стратегии национальной безопасности, - оказался исключен из ключевых инструментов обеспечения безопасности.

"6 октября 2022 года в Праге состоялся чрезвычайно важный разговор, где мы опирались на Алматинскую декларацию, там произошел переломный момент. Армения и Азербайджан заявили о готовности признать территориальную целостность друг друга на основе этой декларации", - отметил он.

По его словам, именно этот момент стал переломным и привел к пересмотру Ереваном всей стратегии безопасности.