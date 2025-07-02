Пашинян пригрозил сотрудникам "Элсетей" увольнением уже с июля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнением всем замешанным в политических интригах сотрудникам ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнением всем замешанным в политических интригах сотрудникам ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он написал в соцсетях.

Пашинян пригрозил суровыми мерами тем сотрудникам Элсетей, которые будут принуждать своих подчиненных или коллег принимать участие в митингах в поддержку арестованного главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.

"Будут осуждены и те, кто принуждает сотрудников ЭСА к участию в митингах", - написал он.

Премьер уточнил, что у тех, кто сопротивляется первым двум группам и продолжает выполнять свои трудовые обязанности, не будет никаких проблем. И в случае увольнения их восстановят в июле и выплатят зарплату.

Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.