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Пашинян пригрозил сотрудникам "Элсетей" увольнением уже с июля

Пашинян пригрозил сотрудникам "Элсетей" увольнением уже с июля Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнением всем замешанным в политических интригах сотрудникам ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА).
В регионе
2 июля 2025 г. 11:28
Пашинян пригрозил сотрудникам Элсетей увольнением уже с июля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнением всем замешанным в политических интригах сотрудникам ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он написал в соцсетях.

Пашинян пригрозил суровыми мерами тем сотрудникам Элсетей, которые будут принуждать своих подчиненных или коллег принимать участие в митингах в поддержку арестованного главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.

"Будут осуждены и те, кто принуждает сотрудников ЭСА к участию в митингах", - написал он.

Премьер уточнил, что у тех, кто сопротивляется первым двум группам и продолжает выполнять свои трудовые обязанности, не будет никаких проблем. И в случае увольнения их восстановят в июле и выплатят зарплату.

Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan "Elseti"in bütün əməkdaşlarını işdən çıxarmaqla hədələyib

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