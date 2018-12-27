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    Пашинян прибыл в Москву

    Ожидается обсуждение цены на поставляемый в Армению российский газ, а также ситуация с назначением генсека ОДКБ

    Баку. 27 декабря REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    В Москве запланирована встреча Н.Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудят вопросы повестки, касающиеся сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

    Наряду с этим ожидается обсуждение цены на поставляемый в Армению российский газ, а также ситуация с назначением генсека ОДКБ.

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