Баку. 27 декабря REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В Москве запланирована встреча Н.Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудят вопросы повестки, касающиеся сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Наряду с этим ожидается обсуждение цены на поставляемый в Армению российский газ, а также ситуация с назначением генсека ОДКБ.