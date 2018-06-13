 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пашинян прибыл в Москву

    © armenpress.am

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с визитом в Москву, где проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным. 

    Как передает Report, об этом сообщает Russia Today.

    Отмечается, что армянского премьера в Москве встречали посол страны в России Вардан Тоганян и начальник службы протокола российского МИД Игорь Богдашев.

    У самолёта Пашиняна ожидал талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - Забивака.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi