Пашинян прибыл в Москву

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с визитом в Москву, где проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает Russia Today.

Отмечается, что армянского премьера в Москве встречали посол страны в России Вардан Тоганян и начальник службы протокола российского МИД Игорь Богдашев.

У самолёта Пашиняна ожидал талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - Забивака.