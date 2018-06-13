Пашинян прибыл в Москву

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с визитом в Москву, где проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Как передает Report, об этом сообщает Russia Today.
Отмечается, что армянского премьера в Москве встречали посол страны в России Вардан Тоганян и начальник службы протокола российского МИД Игорь Богдашев.
У самолёта Пашиняна ожидал талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - Забивака.
Tural AsadiАвтор новости