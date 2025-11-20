Пашинян предложил прекратить выплаты пособий мигрировавшим гражданам Армении
В регионе
- 20 ноября, 2025
- 14:30
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил прекратить выплаты пособий гражданам своей страны, уехавшим за рубеж.
Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ.
По его словам, граждане для получения пособий сохраняют армянское гражданство, а своим детям дают иностранное. Он предложил выплачивать пособия лишь тем семьям, чьи дети имеют армянское гражданство, либо живут в Армении.
"Это правильно. Иначе получается, что мы финансируем эмиграцию, что не укладывается ни в какую логику, но продолжается многие годы. Если человек не связывает себя с Арменией, почему страна должна ему что-то платить?", - заявил премьер.
