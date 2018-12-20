Пашинян посетит Россию на следующей неделе

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на следующей неделе посетит Россию.
Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве.
Комментируя вопрос журналиста из Армении, о том, как Россия собирается восстанавливать отношения с Арменией, В.Путин заявил: "У нас нет ничего, что рухнуло и что требует восстановления.... Мы обсудим эти вопросы, когда Никол Пашинян на следующей неделе посетит Москву".
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