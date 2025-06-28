Пашинян пообещал на 5 дней воздержаться от "параканонической" лексики против политических оппонентов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил политическим оппонентам с 1 июля обоюдно не использовать оскорбления и пообещал в течение пяти дней придерживаться запрета.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил политическим оппонентам с 1 июля обоюдно не использовать оскорбления и пообещал в течение пяти дней придерживаться запрета.

Как передает Report, об этом он написал в социальных сетях.

"Предлагаю достичь общественного консенсуса о том, что с определенной даты мы прекратим ругань и гибридные нападки в публично-политической сфере и перейдем к логике исключительно цивилизованных и уважительных дебатов, основанных только на проверенных фактах. Предлагаю 1 июля в качестве даты начала консенсуса и с этого момента до 5 июля налагаю вето на использование "параканонической" лексики в речи с моей стороны", - написал он.

Он также пообещал 5 июля поделиться впечатлениями от реакции общественности на его предложение.