Пашинян: Реализация подписанных в Вашингтоне документов принесет Ирану и РФ ощутимые выгоды

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что реализация подписанных в Вашингтоне документов принесет Ирану и России весьма ощутимые выгоды.

Как передает Report, об этом Пашинян заявил в интервью Fox news.

"Когда это соглашение будет реализовано, Иран получит доступ к железнодорожной инфраструктуре от Персидского залива до Черного моря. Россия и Иран смогут наладить железнодорожное сообщение между двумя странами", — заявил он.

По его словам, если сосредоточиться на экономической стороне этого соглашения, то не только Азербайджан, Армения, США и Турция, но и Россия с Ираном "получат очень важные и действительно ощутимые, фактически беспрецедентные выгоды".

"Поэтому я считаю это очень важным соглашением, которое может принести значительную пользу всем странам, как, кстати, и всему международному сообществу, в рамках международной стабильности и безопасности", - отметил он.

Отметим, что в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.