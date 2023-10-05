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Пашинян подписал с ЕС декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах

Пашинян подписал с ЕС декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал на встрече с ЕС, Германий и Францией на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, что включает Карабах.
В регионе
5 октября 2023 г. 20:04
Пашинян подписал с ЕС декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал на встрече с ЕС, Германий и Францией на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, что включает Карабах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст декларации распространил Совет ЕС.

"Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км), что уже упоминалась в заявлениях председателя Европейского совета Шарля Мишеля от 14 и 15 мая 2023 года", - говорится в документе.

Ранее от участия во встрече отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Pashinyan inks declaration with EU on recognition of Azerbaijan's borders, including Karabakh
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan Qranadada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb

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