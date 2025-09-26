Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    • 26 сентября, 2025
    • 12:53
    Пашинян отправляется в Нью-Йорк из Москвы

    Премьер Армении Никол Пашинян направляется из Москвы в Нью-Йорк.

    Как передает Report, об этом премьер сообщил в соцсетях, выложив видео из салона лайнера.

    Он примет участие в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Накануне в российской столице он принял участие в форуме "Мировая атомная неделя", затем провел двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

