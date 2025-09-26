Пашинян отправляется в Нью-Йорк из Москвы

Премьер Армении Никол Пашинян направляется из Москвы в Нью-Йорк.

Как передает Report, об этом премьер сообщил в соцсетях, выложив видео из салона лайнера.

Он примет участие в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Накануне в российской столице он принял участие в форуме "Мировая атомная неделя", затем провел двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.