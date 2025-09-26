Paşinyan Nyu-Yorka gedir
Region
26 sentyabr, 2025
- 13:00
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Moskvadan Nyu-Yorka yollanır.
"Report" xəbər verir ki, Baş nazir bu barədə sosial şəbəkədə yazıb.
O, dünən Rusiyanın paytaxtında keçirilən "Ümumdünya Atom Həftəsi" forumunda iştirak edib, daha sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ikitərəfli görüş keçirib.
