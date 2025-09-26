İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Paşinyan Nyu-Yorka gedir

    Region
    • 26 sentyabr, 2025
    • 13:00
    Paşinyan Nyu-Yorka gedir
    Nikol Paşinyan

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Moskvadan Nyu-Yorka yollanır.

    "Report" xəbər verir ki, Baş nazir bu barədə sosial şəbəkədə yazıb.

    O, dünən Rusiyanın paytaxtında keçirilən "Ümumdünya Atom Həftəsi" forumunda iştirak edib, daha sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ikitərəfli görüş keçirib.

    Nikol Paşinyan Nyu-York Moskva səfər
