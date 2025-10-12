Пашинян отправится на "Саммит мира" в Египте
В регионе
- 12 октября, 2025
- 19:21
Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в "Саммите мира" по Ближнему Востоку.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.
По ее информации, Пашинян 13 октября отправится с рабочим визитом в Египет, где по приглашению президентов США и Египта примет участие в саммите, который пройдет в Шарм-эш-Шейхе.
Последние новости
19:21
Пашинян отправится на "Саммит мира" в ЕгиптеВ регионе
19:14
Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
19:11
Зеленский второй раз за два дня поговорил с ТрампомДругие страны
19:03
Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в СШАВ регионе
18:59
Сянан Гаджиев: Международные судьи высоко оценивают реформы в судебной сфере АзербайджанаВнутренняя политика
18:38
Президент Международной ассоциации судей: Правосудие никогда не должно оставаться без вниманияВнешняя политика
18:36
Кабмин Израиля: Палестинских заключенных освободят после возвращения заложниковДругие страны
18:19
Хакан Фидан: Турция продолжает сотрудничество с Сирией во всех сферах и на всех уровняхВ регионе
18:06