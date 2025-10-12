Пашинян отправится на "Саммит мира" в Египте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в "Саммите мира" по Ближнему Востоку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.

По ее информации, Пашинян 13 октября отправится с рабочим визитом в Египет, где по приглашению президентов США и Египта примет участие в саммите, который пройдет в Шарм-эш-Шейхе.