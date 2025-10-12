Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Пашинян отправится на "Саммит мира" в Египте

    В регионе
    • 12 октября, 2025
    • 19:21
    Пашинян отправится на Саммит мира в Египте

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в "Саммите мира" по Ближнему Востоку.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.

    По ее информации, Пашинян 13 октября отправится с рабочим визитом в Египет, где по приглашению президентов США и Египта примет участие в саммите, который пройдет в Шарм-эш-Шейхе.

    Египет Армения Саммит мира по Ближнему Востоку

    Последние новости

    19:21

    Пашинян отправится на "Саммит мира" в Египте

    В регионе
    19:14

    Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:11

    Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

    Другие страны
    19:03

    Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в США

    В регионе
    18:59

    Сянан Гаджиев: Международные судьи высоко оценивают реформы в судебной сфере Азербайджана

    Внутренняя политика
    18:38

    Президент Международной ассоциации судей: Правосудие никогда не должно оставаться без внимания

    Внешняя политика
    18:36

    Кабмин Израиля: Палестинских заключенных освободят после возвращения заложников

    Другие страны
    18:19

    Хакан Фидан: Турция продолжает сотрудничество с Сирией во всех сферах и на всех уровнях

    В регионе
    18:06

    Минюст: В Азербайджане налажено сотрудничество между всеми ветвями власти

    Внутренняя политика
    Лента новостей