ЦИУТ: Цифровые табло на светофорах повышают риск ДТП
- 18 марта, 2026
- 13:46
Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) назвал причину постепенного демонтажа цифровых табло на светофорах в Баку.
В Центре в ответ на запрос Report заявили, что анализ показал, что наличие цифровых табло на светофорах побуждает некоторых водителей ускоряться, чтобы успеть проехать перекресток до того, как загорится красный свет.
"Такое поведение приводит к увеличению риска дорожно-транспортных происшествий и наездов на пешеходов. Такие случаи редко наблюдаются на светофорах без цифровых табло. Отметим, что в ряде развитых стран при установке светофоров цифровые табло уже не применяются", - заявили в Центре.
