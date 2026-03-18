    Bakıda işıqforlarda saniyəölçən tabloların yığışdırılmasının səbəbi açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 18 mart, 2026
    • 13:04
    Bakıda işıqforlarda saniyəölçən tabloların yığışdırılmasının səbəbi açıqlanıb

    Bakıda işıqforlarda saniyəölçən tabloların tədricən yığışdırılmasının səbəbi açıqlanıb.

    Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, təhlillərə əsasən işıqforlarda rəqəmli tablolar olduğu zaman bəzi sürücülər yaşıl işığın sönməsinə qısa müddət qaldıqda uzaq məsafədən sürəti artıraraq kəsişmədən keçməyə cəhd edirlər.

    "Bu cür davranışlar yollarda qəza riskinin artmasına, piyada keçidlərində isə piyadavurma hallarına səbəb olur. Rəqəmli tablolar olmayan işıqforlarda isə bu hallar az müşahidə edilir. Qeyd edək ki, artıq bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə işıqforlar quraşdırılarkən rəqəmli tablolardan istifadə edilmir".

    Bakıda işıqfor Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM)

