Урсула фон дер Ляйен отправится в Австралию для заключения торгового соглашения

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Австралию для завершения переговоров по соглашению о свободной торговле с Канберрой.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Визит запланирован на 23–25 марта на фоне выхода переговоров на финальную стадию.

В Брюсселе подчеркнули, что соглашение рассматривается как часть стратегии ЕС по диверсификации торговых связей на фоне глобальной напряженности и изменений в мировой торговле.

Ранее переговоры зашли в тупик в 2023 году из-за разногласий по сельскохозяйственному сектору, в частности по квотам на экспорт австралийского мяса. Однако возобновление диалога произошло на фоне усиления торговых противоречий в мире.

"Мы находимся на финальном этапе заключения нового соглашения о свободной торговле между ЕС и Австралией, которое усилит присутствие Европы в одном из самых динамичных экономических регионов мира", - цитирует издание фон дер Ляйен.

По данным Еврокомиссии, соглашение также имеет важное геополитическое значение, учитывая усиливающуюся конкуренцию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что ЕС может расширить доступ австралийской сельхозпродукции на свой рынок в обмен на более широкий доступ к стратегически важным ресурсам, включая литий, кобальт, редкоземельные элементы и водород.

В Еврокомиссии также указали, что в настоящее время 83% торговли ЕС приходится на страны за пределами США, а блок активно расширяет сеть соглашений, включая недавние договоренности с Индией, Мексикой, Швейцарией и Индонезией.