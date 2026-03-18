Урсула фон дер Ляйен отправится в Австралию для заключения торгового соглашения
- 18 марта, 2026
- 13:38
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Австралию для завершения переговоров по соглашению о свободной торговле с Канберрой.
Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
Визит запланирован на 23–25 марта на фоне выхода переговоров на финальную стадию.
В Брюсселе подчеркнули, что соглашение рассматривается как часть стратегии ЕС по диверсификации торговых связей на фоне глобальной напряженности и изменений в мировой торговле.
Ранее переговоры зашли в тупик в 2023 году из-за разногласий по сельскохозяйственному сектору, в частности по квотам на экспорт австралийского мяса. Однако возобновление диалога произошло на фоне усиления торговых противоречий в мире.
"Мы находимся на финальном этапе заключения нового соглашения о свободной торговле между ЕС и Австралией, которое усилит присутствие Европы в одном из самых динамичных экономических регионов мира", - цитирует издание фон дер Ляйен.
По данным Еврокомиссии, соглашение также имеет важное геополитическое значение, учитывая усиливающуюся конкуренцию в Индо-Тихоокеанском регионе.
Отмечается, что ЕС может расширить доступ австралийской сельхозпродукции на свой рынок в обмен на более широкий доступ к стратегически важным ресурсам, включая литий, кобальт, редкоземельные элементы и водород.
В Еврокомиссии также указали, что в настоящее время 83% торговли ЕС приходится на страны за пределами США, а блок активно расширяет сеть соглашений, включая недавние договоренности с Индией, Мексикой, Швейцарией и Индонезией.