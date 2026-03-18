В Тбилиси организован ифтар для азербайджанцев

В Грузии по случаю месяца Рамазан состоялось мероприятие на тему "Грузинские азербайджанцы: духовные ценности и исторические традиции", в рамках которого был организован ифтар для азербайджанцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовано в Тбилиси при поддержке посольства Азербайджана в Грузии Фондом пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

В мероприятии приняли участие азербайджанцы, религиозные деятели, депутаты грузинского парламента азербайджанского происхождения, а также представители общественных объединений и члены семей шехидов.

На мероприятии выступили чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов, исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей Вюсал Гёюшов, депутаты грузинского парламента Савалан Мирзаев и Заур Даргалы, а также религиозные деятели.

В ходе мероприятия выпускникам Азербайджанского института теологии (2024-2025) Игбалу Алиеву и Кямилю Мамедову были вручены дипломы.