Пашинян отправился с трехдневным визитом во Францию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с трехдневным визитом во Францию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с трехдневным визитом во Францию.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Пащинян в ходе визита встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

Уточняется, что визит продлится с 3 по 5 октября.

"В рамках визита премьер-министр Армении проведет встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Мишелем Барнье. Пашинян также примет участие в очередном саммите Международной организации франкофонии", - говорится в сообщении.