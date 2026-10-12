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    Пашинян: Отношения Армении с Россией больше не могут быть такими, как прежде

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 15:29
    Пашинян: Отношения Армении с Россией больше не могут быть такими, как прежде

    Отношения Армении с Россией больше не могут быть такими, как прежде, независимо от политических обстоятельств.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому радио RFI.

    "Разрыв или ухудшение отношений с Россией никогда не были, не являются и не будут нашей целью. Напротив, мы хотим развивать отношения с Россией. Однако следует признать одно: независимо от обстоятельств и от того, кто находится у власти, наши отношения с Россией уже не могут быть такими, как прежде", - заявил он.

    Пашинян подчеркнул, что Армения не ставит перед собой цель избавиться от зависимости от России, а стремится диверсифицировать свои внешние связи.

    "Мы не хотим зависеть от кого-либо. Иными словами, мы не стремимся перестать зависеть от А и начать зависеть от Б. Это не наша политика. Наша политика заключается в укреплении, консолидации и развитии независимости", - отметил армянский премьер.

    По его словам, Ереван намерен продолжать сбалансированную внешнюю политику, обеспечивая гражданам и бизнесу альтернативные возможности, в том числе в вопросах экспорта и импорта.

    Никол Пашинян Армения Российская Федерация (РФ)
    Paşinyan: Rusiya ilə münasibətlərimiz artıq əvvəlki kimi ola bilməz
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