Пашинян: Открытие коммуникаций на Кавказе расширит сотрудничество с Китаем

Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе создаст возможности для расширения экономического сотрудничества Армении с Китаем.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня журналистам.

Он отметил, что установление стратегического партнерства с Китаем (в августе 2025 года - ред.) является важным внешнеполитическим успехом действующего правительства Армении.

"У бизнес-кругов наших стран есть позитивный политический импульс для углубления сотрудничества в экономике и других сферах, и нашим партнерам просто необходимо воспользоваться этими возможностями", - отметил Пашинян.

По его словам, несмотря на транспортные ограничения, обусловленные расстоянием, разблокирование региональной инфраструктуры может решить многие из этих проблем.

"Создается возможность доставки грузов в Китай по железной дороге. Это совершенно новая экономическая ситуация", - подчеркнул премьер.