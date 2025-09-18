Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Пашинян: Открытие коммуникаций на Кавказе расширит сотрудничество с Китаем

    В регионе
    • 18 сентября, 2025
    • 13:04
    Пашинян: Открытие коммуникаций на Кавказе расширит сотрудничество с Китаем

    Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе создаст возможности для расширения экономического сотрудничества Армении с Китаем.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня журналистам. 

    Он отметил, что установление стратегического партнерства с Китаем (в августе 2025 года - ред.) является важным внешнеполитическим успехом действующего правительства Армении.

    "У бизнес-кругов наших стран есть позитивный политический импульс для углубления сотрудничества в экономике и других сферах, и нашим партнерам просто необходимо воспользоваться этими возможностями", - отметил Пашинян.

    По его словам, несмотря на транспортные ограничения, обусловленные расстоянием, разблокирование региональной инфраструктуры может решить многие из этих проблем.

    "Создается возможность доставки грузов в Китай по железной дороге. Это совершенно новая экономическая ситуация", - подчеркнул премьер.

