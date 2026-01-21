Пашинян отбыл в Давос на подписание устава Совета мира
В регионе
- 21 января, 2026
- 23:04
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Швейцарию.
Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт главы армянского правительства.
Отметим, что 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе Никол Пашинян, по приглашению президента США Дональда Трампа, примет участие в торжественной церемонии подписания устава Совета мира по управлению сектором Газа в качестве одного из участников данной инициативы.
