    21 января, 2026
    Пашинян отбыл в Давос на подписание устава Совета мира

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Швейцарию.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт главы армянского правительства.

    Отметим, что 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе Никол Пашинян, по приглашению президента США Дональда Трампа, примет участие в торжественной церемонии подписания устава Совета мира по управлению сектором Газа в качестве одного из участников данной инициативы.

    Paşinyan İsveçrəyə işgüzar səfərə yola düşüb

