    Paşinyan İsveçrəyə işgüzar səfərə yola düşüb

    Region
    • 21 yanvar, 2026
    • 23:22
    Paşinyan İsveçrəyə işgüzar səfərə yola düşüb

    Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İsveçrə Konfederasiyasına işgüzar səfərə yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, yanvarın 22-də baş nazir ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəvəti ilə Davosda Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində təsisçi üzv kimi "Sülh Şurası"nın nizamnaməsinin imzalanma mərasimində iştirak edəcək.

    Пашинян отбыл в Давос на подписание устава Совета мира

