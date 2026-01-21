Paşinyan İsveçrəyə işgüzar səfərə yola düşüb
Region
- 21 yanvar, 2026
- 23:22
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İsveçrə Konfederasiyasına işgüzar səfərə yola düşüb.
"Report" xəbər verir ki, yanvarın 22-də baş nazir ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəvəti ilə Davosda Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində təsisçi üzv kimi "Sülh Şurası"nın nizamnaməsinin imzalanma mərasimində iştirak edəcək.
Son xəbərlər
23:28
Foto
Video
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununda daha 2 qol vurulub - YENİLƏNİR-5Futbol
23:22
Paşinyan İsveçrəyə işgüzar səfərə yola düşübRegion
23:09
Foto
Sumqayıtda minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
23:07
"Moody`s": Azərbaycanın büdcə mövqeyi dayanıqlı qalırMaliyyə
23:06
Foto
Prezident İlham Əliyevin Davos Forumundakı fikirləri dünya məbuatında işıqlandırılıbXarici siyasət
22:59
Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş veribHadisə
22:53
AK Gürcüstan diplomatları üçün vizasız rejimin dayandırılması prosesinə başlayıbRegion
22:45
Avropa İttifaqı Naxçıvanın dəmir yolu xəttinin bərpası layihələrinə dəstək göstərməyə hazırdırİnfrastruktur
22:27