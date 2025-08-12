Пашинян определился с новым списком руководящего состава "Гражданского договора"

Премьер-министр Армении и лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян определился со списком членов правления партии.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В составе правления партии, помимо самого Пашиняна, будут мэр Еревана Тигран Авинян, спикер парламента Ален Симонян, министр обороны Сурен Папикян, министр экономики Геворк Папоян, глава аппарата премьера Араик Арутюнян, временный управляющий "Элсетями Армении" Романос Петросян и т.д. Кандидатов 42, а мест в совете правления - 20.

Выборы в совет правления "ГД" назначены на 20 сентября.

Напомним, в ноябре 2022 года во время выборов нового правления "Гражданского договора" разразился скандал. В СМИ тогда просочилась информация о фальсификациях на выборах: неугодные оказались в черном списке, а видные представители "ГД" и вовсе не попали в совет правления. После этого было заявлено о пересчете голосов.