Пашинян: Одна из фундаментальных проблем армянского спорта - отсутствие качественной инфраструктуры

Одна из главных проблем армянского спорта - отсутствие или низкое качество спортивной инфраструктуры в Армении.

Одна из главных проблем армянского спорта - отсутствие или низкое качество спортивной инфраструктуры в Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с армянской сборной, принявшей участие в Олимпиаде в Париже.

"Конечно, мы все надеялись, что у нас будет олимпийское золото, но спорт есть спорт, и желания не всегда сбываются... Одной из фундаментальных проблем армянского спорта является отсутствие или низкое качество спортивной инфраструктуры", - отметил Пашинян.

В Летних Олимпийских играх в Париже приняли участие 206 стран, медали завоевала 91 команда, по общему медальному зачету сборная Армении занимает 66-е место.