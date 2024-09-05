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Пашинян: Одна из фундаментальных проблем армянского спорта - отсутствие качественной инфраструктуры

Пашинян: Одна из фундаментальных проблем армянского спорта - отсутствие качественной инфраструктуры Одна из главных проблем армянского спорта - отсутствие или низкое качество спортивной инфраструктуры в Армении.
В регионе
5 сентября 2024 г. 19:40
Пашинян: Одна из фундаментальных проблем армянского спорта - отсутствие качественной инфраструктуры

Одна из главных проблем армянского спорта - отсутствие или низкое качество спортивной инфраструктуры в Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с армянской сборной, принявшей участие в Олимпиаде в Париже.

"Конечно, мы все надеялись, что у нас будет олимпийское золото, но спорт есть спорт, и желания не всегда сбываются... Одной из фундаментальных проблем армянского спорта является отсутствие или низкое качество спортивной инфраструктуры", - отметил Пашинян.

В Летних Олимпийских играх в Париже приняли участие 206 стран, медали завоевала 91 команда, по общему медальному зачету сборная Армении занимает 66-е место.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan idmanının əsas problemlərindən biri infrastrukturun olmamasıdır

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